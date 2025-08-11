Italijos gynybos ministras: Izraelis dėl Gazos Ruožo neteko proto ir žmogiškumo

„Tai, kas vyksta, yra nepriimtina. Susiduriame ne su karine operacija su šalutine žala, o su grynu įstatymo ir pamatinių mūsų civilizacijos vertybių neigimu“, – dienraščiui „La Stampa“ sakė gynybos ministras Guido Crosetto (Gvidas Krosetas).
„Esame pasiryžę teikti humanitarinę pagalbą, tačiau dabar turime rasti būdą, kaip priversti (Benjaminą) Netanyahu (Benjaminą Netanjahu) mąstyti aiškiai, neapsiribojant pasmerkimu“, – teigė jis.
Paklaustas apie galimas tarptautines sankcijas Izraeliui, G. Crosetto sakė, kad „Gazos (Ruožo) okupacija ir kai kurie šiurkštūs veiksmai Vakarų Krante žymi kokybinį šuolį, kurio akivaizdoje turi būti priimti sprendimai, priverčiantys Netanyahu susimąstyti“.
„Ir tai būtų ne žingsnis, nukreiptas prieš Izraelį, o būdas išgelbėti šią tautą nuo vyriausybės, kuri neteko proto ir žmogiškumo“, – teigė jis.
„Visada turime skirti vyriausybes nuo valstybių ir tautų, taip pat nuo jų išpažįstamų religijų. Tai pasakytina ir apie Netanyahu, ir apie (Rusijos prezidentą Vladimirą) Putiną, kurio metodai jau tapo pavojingai panašūs“, – teigė ministras.
B. Netanyahu sekmadienį gynė savo planą, kritikuojamą visame pasaulyje, perimti Gazos miesto kontrolę ir nusitaikyti į likusius islamistų grupuotės „Hamas“ bastionus.
Italija atsisakė prisijungti prie kitų valstybių ir nežada pripažinti Palestinos valstybės; šį sprendimą G. Crosetto gynė, sakydamas, kad „neegzistuojančios valstybės pripažinimas gali virsti tik politine provokacija pasaulyje, kuris miršta nuo provokacijų“.
