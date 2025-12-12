 Meksikoje už elektroninių cigarečių pardavimą bus baudžiama kalėjimu

Meksikoje už elektroninių cigarečių pardavimą bus baudžiama kalėjimu

2025-12-12 10:35
BNS inf.

Meksikos Kongresas trečiadienį galutinai pritarė įstatymo projektui, pagal kurį už elektroninių cigarečių ir panašių gaminių pardavinėjimą gresia iki aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Meksikoje už elektroninių cigarečių pardavimą bus baudžiama kalėjimu
Meksikoje už elektroninių cigarečių pardavimą bus baudžiama kalėjimu / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Dabar Meksika gali prisijungti prie kelių šalių, kuriose galioja įstatymai, nustatantys baudžiamąsias sankcijas už elektroninių cigarečių vartojimą.

Prezidentės Claudios Sheinbaum partijos „Morena“ nariai teigė, kad ši priemonė padės apsaugoti jaunų žmonių sveikatą ir panaikinti teisines spragas, kurios leido reklamuoti šiuos prietaisus kaip saugius.

Įstatymo projekto priešininkai teigia, kad dėl jo dviprasmiškumo institucijos gali piktnaudžiauti.

Šia reforma uždraudžiamos „elektroninės cigaretės ir kitos panašios sistemos ar prietaisai“, sakė Senato pirmininkė Laura Itzel Castillo.

Meksikos Senatas patvirtino teisės aktą 67 balsais prieš 37 trečiadienį, praėjus dienai po to, kai jis buvo priimtas žemesniuosiuose šalies Kongreso rūmuose. Dabar jis keliauja ant C. Sheinbaum stalo, kad būtų pasirašytas.

Remiantis 2023 metais atlikta oficialia apklausa, apskaičiuota, kad Meksikoje iš maždaug 132 mln. gyventojų elektronines cigaretes vartoja apie 2,1 milijono.

Šiame straipsnyje:
Meksika
elektroninės cigaretės
bausmė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų