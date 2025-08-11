Italija įveda ypatingai griežtas bausmes šiukšlinantiems rūkaliams

Jei automobilio vairuotojas šiukšlins draustinyje ar kitoje saugomoje vietoje, iš jo gali būti atimtas vairuotojo pažymėjimas ir skirta kalėjimo bausmė. Be to, prasižengėliai neturės būti nutverti policijos nusikaltimo vietoje, kaip iki šiol. Ateityje pakaks, jei neteisėtus veiksmus užfiksuos stebėjimo kameros, kurių Italijoje yra apstu.
Italijoje neretai šiukšlės tiesiog išmetamos miestų gatvėse, taip pat vieškeliuose ir greitkeliuose. Kai kurios gatvės, netgi turistų lankomose vietovėse, atrodo lyg sąvartynas. Nauja tvarka galios ir užsienio atostogautojams.
