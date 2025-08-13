Prie Italijos krantų apvirtus laivui žuvo mažiausiai 20 migrantų

„Gilus sielvartas dėl jau kelinto laivo sudužimo prie Lampedūzos krantų, kur UNHCR šiuo metu padeda išgyvenusiems žmonėms. Atrodo, kad rasta 20 kūnų ir tiek pat dingo be žinios“, – socialiniuose tinkluose nurodė UNHCR atstovas spaudai Filippo Ungaro.
F. Ungaro pridūrė, kad 60 išgelbėtų migrantų buvo nugabenti į centrą Lampedūzoje.
Italijos naujienų agentūra „Radio Radicale“ pranešė, kad už 22,5 kilometrų nuo Lampedūzos apvirtusiame laive buvo 97 migrantai. Pirminiais duomenimis, migrantai į Italiją atvyko iš Libijos.
Išsamesnės informacijos apie nelaimingą incidentą kol kas nepateikiama, tačiau organizacija „Gelbėkit vaikus“ pranešė, kad dingo pusantrų metukų mergaitė.
Radijas „RaiRadio1“ nurodė, kad dingo nuo 12 iki 17 migrantų.
UNHCR išplatintame pranešime teigiama, kad jau apvirtusį migrantų laivą pastebėjo Italijos finansinės policijos lėktuvas.
Lampedūza – Italijos sala, dažnai tampanti pirmuoju uostu migrantams, atplaukiantiems centriniu Viduržemio jūros maršrutu, kuris laikomas mirtingiausiu migrantų keliu pasaulyje. Dauguma jų atvyksta iš Šiaurės Afrikos prakiurusiomis ir perpildytomis valtimis.
Trečiadienį UNHCR pranešė, kad šiais metais centrinėje Viduržemio jūros dalyje jau žuvo 675 migrantai.
Italijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiemet Italijos krantus pasiekė 38 263 migrantai.
