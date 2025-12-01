ISW: Rusija greičiausiai atmes bet kokią taikos plano versiją

Taip teigiama Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje, kurią matė „Ukrinform“.
„Rusijos informacinėje erdvėje toliau skamba nuomonės, kad Kremlius greičiausiai atmes paliaubas ar bet kokią JAV siūlomo taikos plano versiją, nes Kremlius laiko šias pastangas nereikšmingomis ir trukdančiomis Rusijos tikslams Ukrainoje ir pasaulyje“, – teigiama ataskaitoje.
Pasak ISW analitikų, vienas Rusijos karo tinklaraštininkas lapkričio 30 d. teigė, kad Vladimiras Putinas „aiškiai“ parodė, jog yra pasirengęs pasiekti Rusijos karo tikslus karinėmis priemonėmis, todėl visos taikos derybos nuo pat 2022 m. derybų Stambule „neturi prasmės“.
Tinklaraštininkas teigia, kad Rusijos dalyvavimas bet kokiose taikos derybose priklauso „vien tik“ nuo jos pažangos mūšio lauke.
Kartu jis teigė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangos pasiekti paliaubas nėra naudingos Rusijai, nes jos verstų Maskvą nutraukti 2022 m. rugsėjo mėnesio dekretą dėl mobilizacijos, leidžiantį kariuomenei išlaikyti mobilizuotus karius mūšio lauke neribotą laiką. Jo teigimu, dekretą panaikinus, sumažėtų Rusijos kariuomenės dydis ir išsektų Rusijos karininkų korpusas.
ISW pažymi, kad V. Putinas bijo problemų, susijusių su veteranų reintegracija į Rusijos visuomenę ir ekonomiką, todėl vargu ar jis imtųsi visiškos ar greitos demobilizacijos, net jei karas Ukrainoje būtų išspręstas derybomis.
Karo tinklaraštininkas taip pat teigė, kad paliaubos pakenktų Rusijos pastangoms užgrobti neteisėtai aneksuotas dar neužimtas Ukrainos teritorijas ir priverstų Maskvą atsisakyti „strategiškai svarbių“ puolimo pozicijų Sumų, Charkivo ir Dniepropetrovsko regionuose.
Kaip pranešė „Ukrinform“, ISW anksčiau pažymėjo, kad V. Putinas ir Rusijos žiniasklaida aktyviai skleidžia melagingą naratyvą apie tariamą Ukrainos fronto linijos „neišvengiamą žlugimą“, nepaisant to, kad tai neatspindi realios situacijos mūšio lauke.