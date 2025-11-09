Istorinis vizitas: Sirijos prezidentas atvyko į JAV

JAV tik penktadienį buvusį džihadistą išbraukė iš teroristų sąrašo. Pirmadienį Sirijos lyderį Baltuosiuose rūmuose priims JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Ši A. al Sharaa kelionė yra pirmasis oficialus Sirijos vadovo vizitas į JAV per beveik 80 metų.
Abi pusės turi konkrečių lūkesčių iš susitikimo. JAV Sirijos pasiuntinio Tomo Barracko duomenimis, A. al Shaara per vizitą pasirašys susitarimą dėl Sirijos prisijungimo prie JAV vadovaujamos tarptautinės kovos su „Islamo valstybe“ (IS) koalicijos.
Sirijos vidaus reikalų ministerija šeštadienį pranešė, kad, vykdant „proaktyvią kampaniją“ prieš IS keliamą grėsmę, per 61 reidą sulaikė 71 įtariamąjį. Be kita ko, reidai vyko Alepe, Idlibe ir Damaske.
JAV, be to, diplomatų duomenimis, netoli Sirijos sostinės Damasko planuoja įrengti karinę bazę. Ji bus skirta „humanitarinės pagalbos koordinavimui“ ir „procesų tarp Sirijos ir Izraelio stebėjimui“.
A. Al Sharaa vėlgi visų pirma tikisi finansinių įsipareigojimų per 13 pilietinio karo metų nuniokotos jo šalies atstatymui. Remiantis konservatyviu spalį pateiktu skaičiavimu, Pasaulio bankas atitinkamus kaštus įvertino mažiausiai 216 mlrd. dolerių (beveik 187 mlrd. eurų).
A. al Sharaa kelionė į Vašingtoną yra jau antroji į JAV, einant pereinamojo laikotarpio prezidento pareigas. Rugsėjį jis buvo pirmasis Sirijos prezidentas, sakęs klabą JT Generalinės Asamblėjos visuotiniuose debatuose. JT Saugumo Taryba ketvirtadienį atšaukė sankcijas A. al Sharaa. Tai reiškia, kad jam nebereikia išimtinio leidimo kelionėms į užsienį.
Penktadienį JAV išbraukė A. al Sharaa iš teroristų sąrašo. Taip JAV vyriausybė pripažįsta pažangą, kurią Sirija pasiekė po ilgamečio diktatoriaus Basharo al Assado nuvertimo praėjusį gruodį, pareiškė JAV valstybės departamento atstovas Tommy‘is Pigottas.
A. al Sharaa islamistinis judėjimas HTS ir jo sąjungininkės grupuotės 2024 m. gruodį nuvertė B. al Assadą. HTS yra buvusi „Al Qaeda“ šaka, tačiau jau prieš daug metų atsiskyrė nuo teroristų tinklo.
Naujausi komentarai