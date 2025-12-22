Ispanijoje valdantieji socialistai patyrė triuškinamą pralaimėjimą per regioninius rinkimus

Nacionalinei mažumos koalicijai vadovaujančius socialistus purto kaltinimai dėl korupcijos ir seksualinio priekabiavimo, o balsavimas kaimiškame pietvakarių regione buvo laikomas platesnių partijos perspektyvų rodikliu.
65 vietų asamblėjoje socialistai laimėjo tik 18 vietų (anksčiau turėjo 28 vietas), ir tai prasčiausias visų laikų rezultatas per regioninius rinkimus Estremadūroje. Socialistai dešimtmečius valdė regioną, tačiau 2023 m. jį perėmė konservatorių Liaudies partija (PP), padedama „Vox“. PP surengė balsavimą tikėdamasi gauti daugumą ir sekmadienį vėl laimėjo 29 vietas, bet daugumos negavo, todėl priimant įstatymus vėl turės kliautis „Vox“, turėjusia penkias, o dabar laimėjusia 11 vietų.
Regioninės vyriausybės Ispanijoje kontroliuoja pagrindines politikos sritis, tokias kaip švietimas, sveikatos apsauga, infrastruktūra ir kultūra.
Tai buvo pirmieji regioniniai rinkimai nuo tada, kai teismas įpareigojo buvusį pagrindinį P. Sanchezo padėjėją Jose Luisą Abalosą stoti prieš teismą dėl kaltinimų ėmus kyšius, susijusius su viešosiomis sutartimis. Premjero žmonai Begonai Gomez ir jaunesniajam broliui Davidui taip pat pareikšti kaltinimai kyšininkavimu. Davidas Sanchezas gegužę bus teisiamas už prekybą įtaka kartu su dar 10 kaltinamųjų, įskaitant socialistų kandidatą vadovauti Estremadūros vyriausybei Miguelį Angelį Gallardo. Pastarosiomis savaitėmis socialistai sulaukė kritikos ir dėl to, kad nesiėmė jokių veiksmų dėl įtariamo aukšto rango pareigūnų seksualinio priekabiavimo.
Kitų metų pirmoje pusėje regioniniai rinkimai vyks Andalūzijoje, Aragone bei Kastilijoje ir Leone.
