Ispanijoje – karščio rekordas

Jau 2016 m. Montore Andalūzijos regione buvo išmatuota aukščiausia rugsėjo mėnesio temperatūra nuo stebėjimų pradžios – 45,7 laipsnio. Nedidelėje Andalūzijos dalyje „Aemet“ ketvirtadienį buvo paskelbusi aukščiausią – raudoną – karščio pavojaus laipsnį. Tai buvo pirmas kartas nuo šios sistemos įvedimo 2007 m., kai aukščiausias perspėjimo lygis galiojo rugsėjį.
Ispanija jau vasarą patyrė kelias karščio bangas, kai termometrų stulpeliai kopė gerokai aukščiau 40 laipsnių padalos. Tai lėmė tūkstančius papildomų mirčių, sausrą, taip pat nuseko upių vandens lygis, kilo dideli miškų gaisrai. Pasak mokslininkų, dėl progresuojančios klimato kaitos tokie orų ekstremumai stiprėja ir pasireiškia dažniau.
„Aemet“ ketvirtadienio duomenimis, laikotarpis nuo sausio iki rugpjūčio Ispanijoje buvo šilčiausias nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė temperatūra buvo dar aukštesnė nei per keturis iki šiol šilčiausius laikotarpius nuo sausio iki rugpjūčio, kurie visi buvo fiksuoti per pastaruosius ketverius metus. Tai yra „neabejotinas ženklas, kad šilimas Ispanijoje spartėja“, paaiškino meteorologijos tarnyba.
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