Iranas: rengiame susitarimo su JAV projektą

„Per priimtiną 30–60 dienų laikotarpį šie punktai bus aptarti išsamiau ir galiausiai bus sudarytas galutinis susitarimas. Šiuo metu vyksta šio susitarimo memorandumo derinimo procesas“, – sakė jis Irano transliuotojui IRIB.
Anot E. Baqaei, susitarimo memorandumą sudaro keturiolika punktų.
Pasak jo, nors su Vašingtonu gali būti susitarta dėl taikos, tačiau tai nereiškia, kad bus susitarta dėl svarbiausių klausimų.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sako, kad į susitarimą įtraukti punktai dėl Hormuzo sąsiaurio ir dėl JAV vykdomos Irano uostų blokados, kurią jis pavadino piratavimu.
Irano atstovas pridėjo, kad Teherano prioritetas yra spręsti pagrindines problemas – užbaigti karą visuose frontuose, įskaitant ir Libane, o smulkmenų dėl Irano branduolinės programos neketinama aptarti.
ELTA primena, kad vasario 28 d. JAV ir Izraelis pradėjo didelio masto atakas prieš Iraną. Teheranas į jas atsakė leisdamas dronus ir raketas į Izraelį ir Persijos įlankos šalis.
Balandžio pradžioje buvo susitarta dėl paliaubų, bet ne dėl taikos. Iranas iš esmės blokuoja laivybą Hormuzo sąsiauriu – svarbiu laivybos maršrutu, kuriuo būdavo tiekiama apie penktadalis pasaulio dujų ir naftos. Dėl to visame pasaulyje išaugo degalų kainos. Tuo metu JAV vykdo Irano uostų blokadą.
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