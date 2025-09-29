Irakui atnaujinus eksportą iš Kurdistano, naftos kainos traukia žemyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina sesijos pradžioje smuko 0,61 proc. iki 69,70 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina nusileido 0,77 proc. iki 65,21 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Pagal susitarimą tarp Irako federalinės vyriausybės, Kurdistano regioninės vyriausybės ir regione veikiančių tarptautinių naftos bendrovių, į Turkijos Džeichano uostą iš pradžių bus tiekiama nuo 180 tūkst. iki 190 tūkst. barelių per dieną.
Tikimasi, kad tiekimas galiausiai padidės iki maždaug 230 tūkst. barelių per dieną.
Tuo metu Naftą eksportuojančių valstybių organizacija (OPEC) ir jos sąjungininkai – vadinamoji OPEC+ grupė – siekia padidinti gavybą, stengdamasi užimti didesnę rinkos dalį, ir, kaip praneša šaltiniai, šią savaitę vyksiančiame susitikime greičiausiai pritars dar vienam gavybos padidinimui mažiausiai 137 tūkst. barelių per dieną.
Praėjusią savaitę WTI kaina pakilo daugiau nei 5 proc. ir savaitės prieaugis, kurį paskatino, be kita ko, Ukrainos tęsiami smūgiai Rusijos energetikos infrastruktūrai, buvo didžiausias nuo birželio mėnesio.
