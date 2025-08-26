Indija pradės tyrimą dėl zoologijos sodo, kurį įkūrė turtingiausio Azijos žmogaus sūnus

Zoologijos sodui „Vantara“, kuris pristatomas kaip „didžiausias pasaulyje laukinių gyvūnų globos centras“, vadovauja milijardieriaus Mukesho Ambani (Mukešo Ambanio), naftos ir dujų konglomerato „Reliance Industries“ vadovo, sūnus Anantas Ambani (Anantas Ambanis).
Pasak centrinės Indijos zoologijos sodų administracijos, vakarinėje Gudžarato valstijoje esančiame objekte be kitų gyvūnų gyvena daugiau nei 200 dramblių, 50 meškų, 160 tigrų, 200 liūtų, 250 leopardų ir 900 krokodilų.
Gyvūnų teisių gynėjai kritikavo šią šalia milžiniško naftos perdirbimo gamyklos komplekso įkurtą įstaigą, teigdami, kad joje laikomos nykstančios gyvūnų rūšys, neketinant jų grąžinti į laukinę gamtą.
Indijos Aukščiausiasis Teismas pirmadienį paskelbė, kad įpareigojo į pensiją išėjusių teisėjų vadovaujamą komisiją ištirti įtariamus neteisėtus gyvūnų, ypač dramblių, pirkimus, taip pat kitus galimus laukinės gamtos apsaugos pažeidimus ir įtarimus dėl pinigų plovimo.
„Manome, kad tikslinga (...) reikalauti nepriklausomo faktinio vertinimo“, – teigė teismas.
Komisija taip pat įvertins, ar karšti ir sausi orai Gudžarate tinka gyvūnams, ir „skundus dėl privačios kolekcijos kūrimo“, nurodė jis.
Teismas pareiškė, kad tokį sprendimą priėmė remdamasis žiniasklaidos pranešimais ir gamtos apsaugos organizacijų skundais.
Kovą Vokietijos laikraštis „Suddeutsche Zeitung“ pranešė, kad zoologijos sodas „Vantara“ 2024 metais importavo maždaug 39 tūkst. gyvūnų, taip pat ir iš Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) bei Venesuelos.
Pasak zoologijos sodo, dešimtys šiame objekte apgyvendintų dramblių iš visos Indijos buvo vežami tūkstančius kilometrų specialiai pritaikytais sunkvežimiais.
Antradienį paskelbtame „Vantara“ pareiškime sakoma, kad visapusiškai bendradarbiaus su tyrėjais o jis „ir toliau lieka įsipareigojęs skaidrumui, užuojautai ir visapusiškam įstatymų laikymuisi“.
„Mūsų misija ir pagrindinis tikslas tebėra gyvūnų gelbėjimas, reabilitacija ir priežiūra“, – teigiama pranešime.
Zoologijos sodas buvo viena iš daugelio vietų, kur 2024 metais kelias dienas vyko prabangios A. Ambani vestuvės. Šventėje pasirodė tokios popmuzikos žvaigždės kaip Rihanna (Riana), Justinas Bieberis (Džastinas Biberis) ir Katy Perry (Keiti Peri).
