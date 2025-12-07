 Vyras gyvatei atliko dirbtinį kvėpavimą

2025-12-07 14:30
Parengta pagal užsienio spaudą

Vyras išgelbėjo gyvatę, kuri buvo patyrusi elektros smūgį.

Vyras gyvatei atliko dirbtinį kvėpavimą / AP nuotr.

Tai atsitiko Indijoje, Gudžarato valstijoje. Apie šį įvykį rašo „The Indian Express“.

Sąmonę praradusią gyvatę pastebėjo ūkininkai. Jie papasakojo, kad gyvatė, jiems matant, susirangė aplink stulpą ir prisilietė prie elektros linijos. Patyrusi elektros srovę, ji nukrito nuo 4,5 metro aukščio.

Darbininkams pagailo gyvatės. Jie iškvietė gelbėtoją Mukeshą Vayadą. Jis gyveno netoliese, todėl galėjo greitai atvažiuoti.

Įvykio vietoje M. Vayadas nustatė, kad prieš jį žiurkinė gyvatė. Ji yra nenuodinga, todėl vyras ramiai ėmė jai daryti dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą. Po pusvalandžio gyvatė parodė gyvybės ženklus ir nušliaužė į krūmus.

M. Vayadas papasakojo, kad pastaruosius dešimt metų jis užsiima gyvačių gelbėjimu. To jis specialiai mokėsi.

Biologas Krunalas Trivedi žmonėms, neturintiems patirties ir pasiruošimo, pataria nebandyti daryti gyvatėms dirbtinio kvėpavimo. Jis paaiškino, kad tai yra labai pavojinga.

 

 

Aliba
Gyvačių svajonių vyras!
1
0
