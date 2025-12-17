Gydytojams pradėjus streiką, ministras atsiprašė pacientų

W. Streetingas tikino, kad JK vyriausybė padarė viską, ką galėjo, kad išvengtų streiko, įskaitant paskutinės minutės derybas su Britanijos medicinos asociacijos (BMA) atstovais antradienį.
Jo teigimu, sveikatos apsaugos srityje dirbantys valdžios atstovai daro viską, kad streiko poveikis būtų kuo mažesnis. Tačiau ministras įspėjo, kad pacientai susidurs su nepatogumais, nes streikas prasidėjo „pačiu blogiausiu laiku“ Nacionalinei sveikatos tarnybai (NHS), nes ligoninės susiduria su didėjančiu sergamumu gripu ir kitomis žiemos ligomis.
„Mes padarėme viską, ką galėjome, kad išvengtume šių streikų ir sustabdytume streiko akcijas. Kai atėjome į valdžią, supratome, ką gydytojai rezidentai sako apie atlyginimus, ir todėl ši vyriausybė jiems padidino atlyginimus 28,9 proc. Be abejo, esame pasirengę su jais aptarti, ką darysime ateityje. Manau, žmonės mato, kad aš padariau viską, ką galėjau, kad išvengčiau šių streikų blogiausiu metu NHS“, – žurnalistams sakė ministras.
„Labai atsiprašau pacientų dėl kylančių nepatogumų“, – pridūrė jis.
Ministro teigimu, vyriausybė antradienį susitiko su BMA atstovais, kad įvertintų galimybes išvengti streiko „net ir paskutinę akimirką“.
„Po konstruktyvių diskusijų mums vis tiek nepavyko įtikinti BMA pradėti derybas ar bent jau atidėti streikus iki sausio“, – apgailestavo W. Streetingas.
Trečiadienį ryte ministras buvo susitikęs ir su sveikatos priežiūros įstaigų vadovais.
„Dabar visą dėmesį skiriame pacientų saugumui užtikrinti, ypač per ateinančias penkias streiko dienas, bet taip pat ir per NHS piko laikotarpį. Darome viską, ką galime, kad sutrikdymai būtų kuo mažesni. Sutrikdymų bus“, – po susitikimo kalbėjo jis.
Ministras sakė, kad pacientai, kuriems reikalinga sveikatos priežiūra, turėtų kreiptis į ligonines įprasta tvarka.
Ligoninių vadovai paragino gydytojus rezidentus ir vyriausybę pradėti derybas dalyvaujant išorės tarpininkams, sakydami, kad ginčas esą pasiekė aklavietę.
„Labiausiai glumina tai, kad šio streiko sprendimas neatrodo priartėjęs kiek nors labiau, nei bet kada iki tol, o nesutarimai vis aštrėja. Atrodo, kad atsidūrėme aklavietėje – mums sunku patikėti, kad vyriausybė, kuri praėjusią savaitę pateikė tokį gerą pasiūlymą, susidūrė su tokiu griežtu gydytojų, sakančių „mes nesutinkame“, pasipriešinimu“, – radijui „Times Radio“ sakė NHS sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjų padalinio generalinis direktorius Danielis Elkelesas.
„Atrodo, kad turime kažką padaryti, kad išspręstume šią problemą, ir jei išorės tarpininkavimas yra tai, kas ją išspręs, tai, prašau, gal galime tai ir padaryti? Nes po šio streiko bus neilgas laikotarpis, kai rezidentai balsuos dar kartą, ir kai jiems būtų galima pasakyti, kad balsuoti dar kartą nebereikia, nes mums pavyko pasiekti susitarimą; mums reikia pasiekti šį tašką“, – kalbėjo D. Elkelesas.
Tarpininkavimo tarnyba ACAS teigė esanti „gerai tam pasirengusi ir pasiruošusi padėti spręsti šį ginčą“.
Kai kuriems medikams BMA jau suteikė leidimą palikti piketą ir grįžti dirbti į Notingemo universitetinės ligoninės gimdymo skyrių dėl „unikalių ir sudėtingų aplinkybių“.
Ligoninėms buvo nurodyta stengtis streiko metu atlikti 95 proc. įprastos veiklos, nors sveikatos priežiūros įstaigų vadovai pripažino, kad prasidėjus žiemai ir didėjant sergamumui gripu, tai padaryti gali būti sudėtingiau.
„Ministrams jau seniai laikas parengti išties ilgalaikį planą. Jei jie galėtų tiesiog pateikti aiškų planą, kaip per kelerius metus bus atsakingai didinami atlyginimai ir sukuriama pakankamai išties naujų darbo vietų, o ne (perorganizuotų senų – ELTA), tuomet šios vyriausybės kadencijos likusiu laikotarpiu streikų nebereikėtų“, – sakė BMA gydytojų rezidentų komiteto pirmininkas dr. Jackas Fletcheris.
Penkių dienų streikas, kuris prasidėjo trečiadienį 7 val. ryte (9 val. Lietuvos laiku), yra jau 14-asis gydytojų rezidentų streikas šalyje nuo 2023 m. pradžios.
Naujausi komentarai