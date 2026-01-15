Grenlandijos vicepremjeras: artimiausiomis dienomis į salą atvyks daugiau NATO karių

„Tikimasi, kad nuo šiandien ir artimiausiomis dienomis Grenlandijoje bus daugiau NATO karių. Tikimasi, kad bus daugiau karinių skrydžių ir laivų“, – spaudos konferencijoje sakė Mute Egede (Mutis Ejė).
Jis pridūrė, kad pajėgos ten dalyvaus pratybose.
Prancūzija, Vokietija ir Šiaurės šalys anksčiau teigė dalyvausiančios Europos karinėje misijoje šioje autonominėje Danijos teritorijoje, kurios kontrolę perimti vis intensyviau siekia JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
Danijos diplomatijos vadovas trečiadienį po derybų Baltuosiuose rūmuose pareiškė, kad jam nepavyko pakeisti JAV prezidento administracijos nuomonės dėl jo grasinimų užgrobti Grenlandiją.
Danų ir Grenlandijos užsienio reikalų ministrai susitiko su JAV viceprezidentu J. D. Vance'u (Dž. D. Vansu) ir valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju).
„Mums nepavyko pakeisti Amerikos pozicijos. Akivaizdu, kad prezidentas nori užkariauti Grenlandiją“, – po susitikimo žurnalistams sakė Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas (Larsas Lokė Rasmusenas).
„Ir mes labai, labai aiškiai pasakėme, kad tai neatitinka karalystės interesų“, – pridūrė jis.
L. Lokke Rasmussenas teigė, kad Jungtinėms Valstijoms „visiškai nebūtina“ užgrobti Grenlandijos, kur Vašingtonas jau seniai turi karinę bazę.
Naujausi komentarai