Danija stiprins karinį buvimą Grenlandijoje

2026-01-14 11:32
BNS inf.

Vašingtonui sukritikavus Daniją dėl apleistos Grenlandijos gynybos, danų gynybos ministras trečiadienį pareiškė, kad šalis stiprins savo karinį buvimą šioje Arkties teritorijoje ir palaiko dialogą su sąjungininkais NATO.

Danija stiprins karinį buvimą Grenlandijoje / Scanpix nuotr.

„Mes ir toliau stiprinsime savo karinį buvimą Grenlandijoje, tačiau taip pat dar labiau sutelksime dėmesį NATO viduje į didesnį pratybų (skaičių) ir didesnį NATO buvimą Arktyje“, – rašė Troelsas Lundas Poulsenas pareiškime naujienų agentūrai AFP.

Pareiškimas buvo pateiktas likus kelioms valandoms iki Grenlandijos, Danijos ir JAV pareigūnų susitikimo Baltuosiuose rūmuose dėl autonominės Danijos teritorijos ateities.

T. Lundas Poulsenas pridūrė, kad Danija „palaiko nuolatinį dialogą su sąjungininkais dėl naujos ir aktyvesnės veiklos 2026 metais“.

Konsulatas

Prancūzija vasario 6 dieną atidarys konsulatą Grenlandijoje, trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministras, pavadinęs šį žingsnį politiniu signalu dėl strateginės Danijos teritorijos.

Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot Prancūzijos transliuotojui RTL sakė, kad sprendimas atidaryti konsulatą buvo priimtas praėjusią vasarą, kai prezidentas Emmanuelis Macronas apsilankė Grenlandijoje, taip parodydamas paramą.

„Savo ruožtu rugpjūčio pabaigoje nuvykau ten planuoti konsulato, kuris bus atidarytas vasario 6 dieną“, – sakė jis.

„Tai politinis signalas, susijęs su noru labiau įsitraukti Grenlandijoje, taip pat ir mokslo srityje“, – tvirtino prezidentas.

„Grenlandija nenori būti pasisavinta, valdoma (...) ar integruota į Jungtines Valstijas. Grenlandija pasirinko Daniją, NATO, (Europos) Sąjungą“, – sakė jis.

