Danija: per derybas Baltuosiuose rūmuose nepavyko pakeisti Trumpo planų dėl Grenlandijos  (Papildyta)

2026-01-14 22:55
BNS inf.

Danijos diplomatijos vadovas trečiadienį po derybų Baltuosiuose rūmuose pareiškė, kad jam nepavyko pakeisti JAV  prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos nuomonės dėl jo grasinimų užgrobti Grenlandiją.

Larsas Lokke Rasmussenas
Larsas Lokke Rasmussenas / AFP nuotr.

Danų ir Grenlandijos – Danijos autonominės teritorijos – užsienio reikalų ministrai susitiko su JAV viceprezidentu J. D. Vance'u (Dž. D. Vansu) ir valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju), tikėdamiesi išsklaidyti nesusipratimus po karingos D. Trumpo retorikos NATO sąjungininkės atžvilgiu.

„Mums nepavyko pakeisti Amerikos pozicijos. Akivaizdu, kad prezidentas nori užkariauti Grenlandiją“, – po susitikimo žurnalistams sakė Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas (Larsas Lokė Rasmusenas).

„Ir mes labai, labai aiškiai pasakėme, kad tai neatitinka karalystės interesų“, – pridūrė jis.

L. Lokke Rasmussenas teigė, kad Jungtinėms Valstijoms „visiškai nebūtina“ užgrobti Grenlandijos, kur Vašingtonas jau seniai turi karinę bazę.

Jis sakė, kad tai yra „labai jautrus“ klausimas Grenlandijos ir Danijos, tvirtos JAV sąjungininkės, kurios kariai žuvo kartu su amerikiečiais Afganistane ir Irake, gyventojams.

„Idėjos, kurios nepaisytų Danijos Karalystės teritorinio vientisumo ir Grenlandijos žmonių apsisprendimo teisės, žinoma, yra visiškai nepriimtinos“, – sakė danų ministras.

„Todėl mes vis dar turime esminį nesutarimą, bet taip pat sutinkame nesutikti“, – pridūrė jis.

Jis sakė, kad abi pusės sudarys komitetą, kuris po kelių savaičių susitiks, kad išsiaiškintų, ar yra galimybių judėti į priekį.

D. Trumpas, likus kelioms valandoms iki derybų, tvirtino, kad NATO turėtų paremti JAV pastangas perimti Grenlandijos kontrolę, nepaisant to, kad Daniją palaiko visos pagrindinės Europos sąjungininkės

D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtono kontrolė Grenlandijoje yra „gyvybiškai svarbi“ jo planuojamai „Auksinio Kupolo“ oro ir raketų gynybos sistemai.

„Bet kas mažiau yra nepriimtina“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

„Jei to nepadarysime mes, tai padarys Rusija arba Kinija“, – pridūrė JAV lyderis. 

