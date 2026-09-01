Graikija sumažino maisto produktų kainas

Šia priemone siekiama padėti „namų ūkiams ir piliečiams, susiduriantiems su aukštomis pragyvenimo išlaidomis“, pareiškė plėtros ministras Takis Teodorikakas.
Šis kainų sumažinimas šioje Europos Sąjungos (ES) šalyje galios iki metų pabaigos, pranešime nurodė ministro pirmininko Kiriako Micotakio vyriausybė.
Konservatorius K. Micotakis per kitų metų pavasarį numatytus parlamento rinkimus sieks trečiosios kadencijos. Sekmadienį kalbėdamas apie šią priemonę, jis ją pavadino laikina pagalba graikams, susiduriantiems su aukštomis maisto produktų kainomis ir būsto išlaidomis tuo metu, kai atlyginimai tebėra žemi.
„Tai nėra visų problemų, kurios šiandien slegia namų ūkių biudžetus, sprendimas. Tačiau tai suteikia konkrečią pagalbą“, – parašė K. Micotakis socialiniame tinkle „Facebook“.
Ši priemonė papildo jau du mėnesius galiojantį benzino kainos sumažinimą 10 centų už litrą ir dyzelino – 5 centais už litrą.
Graikijos ekonomika smarkiai nukentėjo nuo 2008 metais prasidėjusios ir dešimtmetį trukusios skolos krizės, o pajamos neaugo tokiu pat tempu kaip likusioje ES dalyje.
Eurostato duomenimis, metinė infliacija Graikijoje liepą siekė 3,3 proc., nes dėl karo Artimuosiuose Rytuose toliau kilo energijos kainos.
Graikijos statistikos agentūros „Elstat“ duomenimis, metinis maisto kainų augimo tempas birželį siekė 2,7 procento.
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