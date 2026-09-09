 Garsiam rusų oligarchui nepavyko nusikratyti ES sankcijų

Garsiam rusų oligarchui nepavyko nusikratyti ES sankcijų

2026-09-09 12:37
Jūras Barauskas (ELTA)

Europos Sąjungos teismas atmetė Rusijos oligarcho Romano Abramovičiaus ieškinį dėl jam įvestų sankcijų, leidiniui „European Pravda“ pranešė teismo spaudos tarnyba.

<span>Garsiam rusų oligarchui nepavyko nusikratyti ES sankcijų</span>
Garsiam rusų oligarchui nepavyko nusikratyti ES sankcijų / Scanpix nuotr.

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Po plataus masto invazijos pradžios Europos Sąjungos Taryba įšaldė verslininkų, veikiančių tose ekonomikos šakose, kurios laikomos svarbiu Rusijos vyriausybės pajamų šaltiniu, lėšas ir uždraudė jiems atvykti į Europos Sąjungą arba tranzitu vykti per jos teritoriją.

Rusijos verslininkas Romanas Abramovičius pateikė ieškinius Europos Sąjungos teismui, ginčydamas sprendimą įtraukti jį į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus ir reikalaudamas moralinės kompensacijos. Tačiau 2023 m. gruodį ir 2025 m. rugsėjį teismas šiuos ieškinius atmetė. Vėliau ES Taryba priėmė naujus teisės aktus, kuriais sankcijų galiojimą pratęsė iš pradžių iki 2025 m. rugsėjo 15 d., o paskiau – iki 2026 m. kovo 15 d.

Trečiadienį, rugsėjo 9 d., Europos Sąjungos Teisingumo Teismas atmetė R. Abramovičiaus ieškinius, palikdamas galioti jo turtui nustatytas sankcijas.

Primename, kad praėjusiais metais R. Abramovičius taip pat pralaimėjo teismo bylą Jungtinėje Karalystėje, kurioje reikalavo panaikinti jam taikomas sankcijas.

Šiame straipsnyje:
Romanas Abramovičius
ES sankcijos
teismas

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