G7 panaudos 100 mln. barelių dyzelino ir žalios naftos iš savo atsargų

Šalys susitarė „per Tarptautinę energetikos agentūrą (TEA) koordinuotai panaudoti 100 mln. barelių atsargų – jų panaudojimą pradėti nedelsiant ir tęsti keturis mėnesius, sakoma Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono biuro paskelbtame bendrame pareiškime. Jame taip pat sakoma, kad didelis dyzelino kiekis bus panaudotas per pirmąsias 20 dienų.
Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dyzelino.
„Dar kartą patvirtiname įsipareigojimą netaikyti energijos ir energetikos produktų eksporto ribojimų tarp G7 šalių ir raginame visus gamintojus neįvesti draudimų, kurie galėtų dar labiau padidinti įtampą rinkoje“, – pareiškė lyderiai.
„Mūsų piliečių susirūpinimas dėl energijos kainų tebėra vienas svarbiausių mūsų prioritetų“, – pabrėžė jie ir pridūrė, kad atidžiai stebės padėtį ir bus pasirengę prireikus koreguoti priemones.
Penktadienį, siekdamos suderinti bendrą atsaką į smarkiai kylančias dyzelino kainas, Europos Sąjungos šalys sušaukė skubų pasitarimą. Jų susitikimas surengtas praėjus dienai po JAV raginimų sąjungininkėms Europoje nedelsiant panaudoti strategines atsargas krizei suvaldyti.
Vašingtonas didino spaudimą Europai, siekdamas jos pagalbos mažinant degalų kainas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį užsiminė apie galimybę uždrausti dyzelino eksportą.
Po pokalbio su D. Trumpu E. Macronas sušaukė G7 lyderių vaizdo konferenciją bendriems veiksmams aptarti. G7 taip pat priklauso Jungtinė Karalystė, Japonija, Kanada, Vokietija ir Italija.
Naujausi komentarai