G7 lyderiams Trumpas pareiškė esąs „viršininkas“

„Aš esu viršininkas“, – pareiškė D. Trumpas, žengdamas į paskutinės iš trijų G7 susitikimo dienų rytinę sesiją, kai kiti lyderiai jau sėdėjo savo vietose.
Skambant juokui, E. Macronas į šią pastabą reagavo, regis, su humoru.
„Kaip laikotės?“ – paklausė Prancūzijos prezidentas.
„Gerai, ačiū“, – atsakė D. Trumpas ir galiausiai atsisėdo į savo vietą.
D. Trumpo dalyvavimas kurortiniame Evian le Beno mieste prie Ženevos ežero vykstančiame susitikime buvo itin ryškus. Jis atvyko ką tik pasiekęs susitarimą dėl karo su Iranu užbaigimo ir atšventęs savo 80-ąjį gimtadienį.
Prancūzijos pareigūnai patenkinti, kad nenuspėjamas JAV prezidentas liko iki pat renginio pabaigos ir pasirašė G7 komunikatą – priešingai nei per ankstesnį susitikimą Kanadoje, kurį jis paliko anksčiau.
Pademonstruodamas neįprastą gestą E. Macronas pakvietė D. Trumpą vakarienės į Versalio rūmus netoli Paryžiaus, po to, kai trečiadienio popietę G7 susitikimas baigsis.
E. Macronas, patiriantis spaudimą parodyti, kad nesistengia įsiteikti D. Trumpui, jau patikino, kad vakaras Versalyje nebus iškilminga vakarienė.
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