Estijos policija Taline sulaikė 10 nelegalių migrantų

Sekmadienį apie 19 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku policija gavo pranešimą apie du vyrus, kurie atrodė pasiklydę ir stoviniavo prie daugiabučio Taline. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai abu vyrus sulaikė. Patikrinus paaiškėjo, kad tai šalyje neteisėtai esantys Sudano piliečiai. Apklausos metu paaiškėjo, kad netoliese slepiasi dar keli asmenys.
Policijos komisariato patrulių vadas Kevinas Kohveras teigė, kad, remiantis gauta informacija, policija pradėjo vietovės paiešką, pasitelkdama papildomas pajėgas – policijos patrulius, tarnybinius šunis ir Gelbėjimo valdybos darbuotojus.
„Teritorija buvo žvalgoma dronu ir apieškoma ant žemės keturračiais. Dronas užfiksavo judėjimą miške, todėl kinologai su šunimis ir likusi paieškos komanda buvo išsiųsti patikrinti“, – aiškino K. Kohveras.
„Miške besislapstantys asmenys iš pradžių bandė bėgti nuo policijos, tačiau padedant tarnybiniams šunims ir patruliams jie netrukus buvo sulaikyti įvairiose miško vietose. Iš viso miške buvo sulaikyti dar aštuoni Sudano kilmės vyrai“, – teigė jis.
Pareigūnas pridūrė, kad po sulaikymo visų vyrų sveikatos būklę patikrino medikai.
„Devyniems iš dešimties vyrų tolesnės medicininės pagalbos neprireikė, jie išvežti į sulaikymo centrą. Tačiau vienas iš miške besislapsčiusių ir pabėgti bandžiusių vyrų bėgdamas griuvo bei susižalojo ranką, todėl buvo pristatytas į ligoninę suteikti pirmosios pagalbos. Suteikus pagalbą, jis taip pat buvo išvežtas į sulaikymo centrą“, – pažymėjo K. Kohveras.
Visi sulaikytieji šalyje buvo neteisėtai, tik vienas iš jų turėjo asmens tapatybės dokumentą.
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