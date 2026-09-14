Estija sako besitarianti su Prancūzija dėl prisijungimo prie branduolinio atgrasymo iniciatyvos

Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos.
„Tai nėra tokia (iniciatyva), prie kurios tiesiog prisijungiama (...) Tam reikia tam tikrų pajėgumų, pasirengimo ir panašiai“, – Europos Arkties aukščiausiojo lygio susitikimo užkulisiuose AFP sakė K. Michalas.
„Mes jau dabar esame po NATO branduoliniu skėčiu. Be to, Prancūzija remia mūsų nepriklausomybę Estijoje dislokuotomis savo pajėgomis. Tad jei bendradarbiavimas branduolinėje srityje gali būti gilesnis, tikriausiai taip ir nutiks“, – kalbėjo jis.
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