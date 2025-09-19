Estija prašys surengti skubias NATO konsultacijas dėl Rusijos orlaivių įsibrovimo

„Toks pažeidimas yra visiškai nepriimtinas. Estijos vyriausybė nusprendė prašyti konsultacijų pagal NATO 4-ąjį straipsnį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Kristenas Michalas.
Pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį, Aljanso narė gali sušaukti skubias derybas, kai mano, kad jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus.
NATO anksčiau penktadienį pranešė, jog pakėlė savo orlaivius, kad perimtų Estijos oro erdvę pažeidusius Rusijos naikintuvus, ir apkaltino Maskvą „beatodairišku elgesiu“.
„Šiandien Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę. NATO nedelsdama reagavo ir perėmė Rusijos orlaivius“, – socialiniame tinkle „X“ parašė aljanso atstovė Allison Hart (Elison Hart).
„Tai ir dar vienas beatodairiško Rusijos elgesio ir NATO gebėjimo reaguoti pavyzdys“, – pridūrė ji.
Talinas kiek anksčiau pranešė, kad trys Rusijos naikintuvai MiG-31 penktadienį pažeidė NATO narės Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos ir ten išbuvo 12 minučių.
Vienas NATO pareigūnas sakė, kad Rusijos naikintuvus pasitiko Italijos orlaiviai F-35, dislokuoti kaip aljanso misijos Baltijos regione dalis.
Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė ir buvusi Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas (Kaja Kalas) pasmerkė trečiąjį per mažiau nei dvi savaites ES oro erdvės pažeidimą, kurį pavadino „itin pavojinga Maskvos provokacija“.
Po incidentų Lenkijos ir Rumunijos oro erdvėje šis naujausias pažeidimas „dar labiau didina įtampą regione“, sakė ji ir pažadėjo, kad Europos Sąjunga „toliau rems savo valstybes nares stiprinant jų gynybą“.
„Putinas bando Vakarų ryžtą, – pabrėžė K. Kallas. – Mes neturime rodyti silpnumo.“
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna (Margusas Cachna) pažymėjo, kad „Rusija šiais metais jau keturis kartus pažeidė Estijos oro erdvę, o tai savaime yra nepriimtina. Tačiau šiandieninis įsiveržimas (...) yra beprecedentis įžūlumas.“
„Vis intensyvesnis Rusijos ribų bandymas ir didėjantis agresyvumas turi būti atremtas sparčiai didinant politinį ir ekonominį spaudimą“, – pabrėžė ministras.
Estijos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį, kad pareikštų protestą ir įteiktų notą dėl anksčiau penktadienį įvykdyto oro erdvės pažeidimo.
Apie pažeidimą pranešė ir Estijos gynybos pajėgos.
