Estija pradeda bunkerių statybą pasienyje su Rusija

Iš viso iki 2027 m. pabaigos Estijos šiaurės rytuose ir pietryčiuose turėtų būti pastatyta iki 600 bunkerių, kurie pirmiausiai bus skirti apsaugoti karius nuo tiesioginių 152 mm artilerijos sviedinių smūgių. Taip pat netrukus bus pradėtas kasti 3,4 km ilgio prieštankinis griovys, teigiama toliau pranešime.
Estija, kaip ir kitos Baltijos šalys Lietuva bei Latvija, nori apsaugoti savo sienas su Rusija, statydama gynybinius įrenginius ir fizinius barjerus. Bunkerių statyba pasitarnaus Baltijos gynybos linijos, kuria trys šalys nori apsisaugoti nuo galimų atakų, sukūrimui. Taip vyriausybės Taline, Vilniuje ir Rygoje reaguoja į Rusijos karą Ukrainoje, kurį laiko tiesiogine grėsme nacionaliniam saugumui.
