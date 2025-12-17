 Estija pradeda bunkerių statybą pasienyje su Rusija

Estija pradeda bunkerių statybą pasienyje su Rusija

2025-12-17 21:34
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Estija pradėjo parengiamuosius darbus pirmųjų penkių bunkerių Rusijos pasienyje statybai – jais šalis tikisi sustiprinti sienos gynybą nuo galimų Rusijos atakų. Ateinančiais mėnesiais planuojama pastatyti dar 23 bunkerius, Taline pranešė Estijos gynybos investicijų centras.

Estija pradeda bunkerių statybą pasienyje su Rusija
Estija pradeda bunkerių statybą pasienyje su Rusija / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Iš viso iki 2027 m. pabaigos Estijos šiaurės rytuose ir pietryčiuose turėtų būti pastatyta iki 600 bunkerių, kurie pirmiausiai bus skirti apsaugoti karius nuo tiesioginių 152 mm artilerijos sviedinių smūgių. Taip pat netrukus bus pradėtas kasti 3,4 km ilgio prieštankinis griovys, teigiama toliau pranešime.

Estija, kaip ir kitos Baltijos šalys Lietuva bei Latvija, nori apsaugoti savo sienas su Rusija, statydama gynybinius įrenginius ir fizinius barjerus. Bunkerių statyba pasitarnaus Baltijos gynybos linijos, kuria trys šalys nori apsisaugoti nuo galimų atakų, sukūrimui. Taip vyriausybės Taline, Vilniuje ir Rygoje reaguoja į Rusijos karą Ukrainoje, kurį laiko tiesiogine grėsme nacionaliniam saugumui.

Šiame straipsnyje:
Estija
bunkeriai
pasienis su Rusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų