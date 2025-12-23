Į pavasarį Estijoje vyksiančias karines pratybas pašaukti keli tūkstančiai rezervistų

Vėlyvą 2026 m. pavasarį vyksiančiose pratybose dalyvaus rezervistai iš įvairių EDF padalinių, Savanorių gynybos lygos (est. Kaitseliit) ir Kibernetikos komandos.
Šaukimai buvo išsiųsti iki pratybų likus 120 dienų. Valstybinė Estijos gynybos išteklių agentūra (KRA) teigia, kad tai turėtų suteikti pakankamai laiko pašauktiesiems planuoti savo užimtumą bei suderinti tvarkaraščius, be kita ko ir su darbdaviais.
„Pastaraisiais metais dalyvavimas rezervistų pratybose nuolat auga, o tai yra labai teigiamas dalykas. Net jei kyla nuogąstavimų ar klausimų, raginame žmones prieš pratybas susisiekti su savo padalinio vadu arba šaukimuose nurodytais kontaktiniais asmenimis, kad galėtume rasti optimalų sprendimą“, – laidai „Aktuaalne kaamera“ sakė KRA direktorė Anu Rannaveski.
Rezervistų atlyginimas pratybų metu taip pat buvo padvigubintas iki 75 eurų per dieną karininkams, 60 eurų puskarininkiams ir 55 eurų kitiems kariams.
Gynybos ministerijos sekretorė Margit Gross sakė, kad tai padidino motyvaciją dalyvauti pratybose, tačiau pridūrė, kad pagrindiniai iššūkiai dažniausiai buvo susiję ne su atlygiu, o su sveikatos problemomis, įsipareigojimais šeimai ar darbu.
Ji pridūrė, kad savo finansinį indėlį padidino ir daugelis darbdavių, įskaitant atlyginimo garantavimą įprastomis darbo valandomis.
„Beveik 60 proc. darbdavių dabar arba visiškai išmoka darbuotojo atlyginimą, arba padengia skirtumą tarp jo atlyginimo ir valstybės atlygio (už dalyvavimą pratybose – ELTA)“, – sakė M. Gross.
2026 m. pratybos „Pavasario audra“, kaip ir pernai, vyks gegužę. ERR teigimu, tąkart į pratybas atvyko maždaug 70 proc. iš maždaug 5 tūkst. pašauktų rezervistų.
Naujausi komentarai