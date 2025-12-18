 ES žemės ūkio produkcijos kainos šiemet buvo keliais procentais didesnės

ES žemės ūkio produkcijos kainos šiemet buvo keliais procentais didesnės

2025-12-18 14:13
BNS inf.

Europos Sąjungos žemės ūkio produkcijos kainos 2025-aisiais, palyginti su 2024 metais, pakilo vidutiniškai 3 proc., ketvirtadienį skelbia Eurostatas, remdamasis išankstiniais skaičiavimais.

ES žemės ūkio produkcijos kainos šiemet buvo keliais procentais didesnės
ES žemės ūkio produkcijos kainos šiemet buvo keliais procentais didesnės / Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tuo tarpu žemės ūkio produkcijos gamyboje naudojamų prekių ir paslaugų (gamybos sąnaudų) kainos šiemet buvo didesnės kukliau – mažiau nei 1 procentu.

Eurostatas pažymi, jog žemės ūkio produkcijos kainų dinamika šiais metais buvo labai skirtinga.

Smarkiai brango galvijiena (26 proc.) ir kiaušiniai (23 proc.), kiek kukliau – vaisiai ir pienas (po 10 proc.), paukštiena (9 proc.). Tuo tarpu reikšmingai atpigo alyvuogių aliejus (37 proc.), bulvės (22 proc.), mažiau – kiauliena (6 proc.), grūdai (1 proc.).

Pieno kainos pakilo visose Bendrijos narėse, išskyrus Graikiją, kur jos sumažėjo 3 procentais. Didžiausias kainų šuolis – Danijoje (21 proc.), Estijoje (20 proc.), Lietuvoje ir Čekijoje (po 17 proc.).

Šiame straipsnyje:
Europos Sąjunga
žemės ūkio produkcijos kainos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų