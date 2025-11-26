ES pateikė užklausą „Shein“ dėl prekybos vaikiškos išvaizdos sekso lėlėmis ir ginklais

„Šiandien Europos Komisija išsiuntė „Shein“ užklausą pateikti informaciją (...), gavusi preliminarių požymių, kad prekyboje siūlomos neteisėtos prekės, konkrečiai vaikiškos išvaizdos sekso lėlės ir ginklai“, – sakoma pranešime.
Remdamasis Prancūzijos pavyzdžiu ir keliais viešais pranešimais, Briuselis „įtaria, kad „Shein“ sistema gali kelti sisteminę riziką vartotojams visoje Europos Sąjungoje“.
EK nurodė, kad iš „Shein“ prašo išsamios informacijos ir vidaus dokumentų, „kaip ji užtikrina, kad nepilnamečiai nebūtų veikiami amžiui netinkamo turinio“, ypač per amžiaus užtikrinimo priemones.
Briuselis nori sužinoti daugiau apie tai, kokių veiksmų imasi „Shein“, kad užkirstų kelią nelegalių produktų pardavimui savo platformoje, ir „tokių „Shein“ priimtų priemonių veiksmingumą“.
Šis reikalavimas buvo pateiktas pagal milžinišką ES Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA).
Po prašymo pateikti informaciją gali būti pradėtas tyrimas ir skiriamos baudos, tačiau tai nereiškia, kad tikrai buvo pažeistas įstatymas, ir nėra žingsnis bausmės link.
SPA taip pat suteikia ES galią laikinai sustabdyti platformos veikimą.
Tuo metu ES teisės aktų leidėjai trečiadienį paragino palengvinti e. prekybos platformų veiklos stabdymą.
Dauguma Europos Parlamento narių pritarė rezoliucijai, kurioje teigiama, kad „internetinių prekybos vietų veiklos sustabdymas nebeturėtų būti traktuojamas kaip išimtinė, paskutinė priemonė“ piktnaudžiavimo atveju.
Paryžius jau anksčiau ragino Briuselį suvaržyti platformos veiklą.
Prancūzijos kovos su sukčiavimu padalinys anksčiau lapkritį pranešė, kad bendrovė prekiauja lėlėmis, kurios, tikėtina, yra „vaikų pornografijos pobūdžio“.
Dėl to Prancūzija laikinai sustabdė platformos veiklą šalyje.
Teismas kitą savaitę turėtų nagrinėti bylą šiuo klausimu.
Paryžiaus prokuratūra pradėjo tyrimus prieš „Shein“ ir kitą internetinę parduotuvę „AliExpress“ dėl sekso lėlių pardavimo.
„Shein“, įkurta Kinijoje 2012 metais, bet dabar įsikūrusi Singapūre, pažadėjo bendradarbiauti su Prancūzijos institucijomis ir paskelbė, kad uždraudžia visas sekso lėles savo platformoje.
Naujausi komentarai