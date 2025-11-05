Dėl sekso lėlių skandalo Prancūzijoje sustabdyta internetinės platformos „Shein“ veikla

Nurodymą sustabdyti platformos veiklą davė ministras pirmininkas Sébastienas Lecornu.
Vyriausybė pradėjo procedūrą, kuria siekiama sustabdyti platformos „Shein“ svetainės veiklą, kol platforma valdžios institucijoms įrodys, kad visas jos turinys atitinka Prancūzijos įstatymus ir kitus teisės aktus, trečiadienį pranešė Paryžiuje veikianti ekonomikos ministerija.
Prognozuojama, kad ministrai per artimiausias 48 valandas įvertins padėtį.
Tokia informacija pasirodė trečiadienį, kai „Shein“, nepaisydama protestų, Prancūzijoje atidarė savo pirmąją mažmeninę parduotuvę, įsikūrusią tradiciniame Paryžiaus prekybos centre „BHV Marais“.
Šios parduotuvės atidarymas vertinamas itin prieštaringai, mat vos prieš keletą dienų buvo paskelbta, kad internetinė prekybos platforma siūlė įsigyti vaikiškos išvaizdos sekso lėlių.
Prancūzijos vyriausybė pagrasino užblokuoti platformą, jei tokie veiksmai pasikartos.
Be to, vienas konservatorius parlamentaras paskelbė pavojų, nes per šią internetinę platformą menamai parduodami ginklai, kuriuos Prancūzijoje be specialaus leidimo įsigyti ir turėti draudžiama.
Įstatymų leidėjo teigimu, tarp tokių ginklų yra peilių ir kastetų.
