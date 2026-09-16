ES apribos vaikų prieigą prie socialinių tinklų

„Jokių socialinių tinklų asmenims iki 13 metų. Jokios asmeninės paskyros iki 15 metų“, – sakė ji skaitydama savo metinį pranešimą Europos Parlamente (EP).
„Tai reiškia, kad nuo 13 metų, kol vaikui sukaks 15-a, bus leidžiamos tik tėvų sukurtos ir prižiūrimos mini paskyros su ribotomis funkcijomis bei laiko apribojimais“, – kalbėjo ji.
"Žinau, kad daugelis didžiųjų technologijų įmonių galią suvokia kaip triuškinančią ir nesustabdomą. Nesutinku su tuo“, – sakė EK vadovė.
„Neprivalome taikstytis su priklausomybę sukeliančiomis funkcijomis. Neprivalome taikstytis su tuo, kad vaikai yra įtraukiami į vis labiau ekstremalų turinį. Neprivalome taikstytis su tuo, kad mergaičių nuotraukos būtų naudojamos dirbtinio intelekto sukurtiems seksualizuotiems vaizdams“, – kalbėjo ji.
Dėl šio pasiūlymo dar turės balsuoti 27 ES valstybės narės, o tai gali sukelti įtampą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kuris jau seniai kritikuoja Europos technologijų taisykles.
U. von der Leyen savo kalbą panaudojo pristatyti planui, kurį ji numatė dar šių metų pradžioje, kai pareiškė, kad vaikai su socialiniais tinklais turėtų susipažinti „etapais ir palaipsniui“.
EK pasiūlymas yra dalis platesnių visame pasaulyje vykstančių diskusijų apie tai, kaip apsaugoti jaunus žmones internete.
Jungtinėse Valstijose socialinių tinklų bendrovė „Meta“ praėjusį mėnesį sutiko sumokėti iki 18 mlrd. JAV dolerių ir savo „Facebook“ bei „Instagram“ platformose įdiegti griežtesnes vaikų saugumo priemones, kad išspręstų ginčą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų, daugeliui valstijų kreipusis į teismą.
Tuo tarpu atskiros Europos šalys ir kitos valstybės, pavyzdžiui, Australija ir Naujoji Zelandija, ėmėsi savo priemonių uždrausti paaugliams naudotis socialinių tinklų platformomis.
Tačiau kai kurios iš šių pastangų susidūrė su kliūtimis. Prancūzijos Aukščiausiasis Teismas neseniai panaikino įstatymą, draudžiantį vaikams iki 15 metų naudotis socialiniais tinklais, pareiškęs, kad jis pažeidžia pagrindines laisves.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pažadėjo pasiūlymą pakoreguoti.
Po U. von der Leyen kalbėjęs didžiausios EP frakcijos vadovas Manfredas Weberis pasiūlė ES pasekti Australijos pavyzdžiu ir leisti piliečiams išjungti socialinių tinklų algoritmus.
„Elonui Muskui tai nepatiks, bet tikriausiai tai ir yra priežastis taip pasielgti“, – sakė M. Weberis, turėdamas galvoje technologijų magnatą.
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