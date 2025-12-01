„Spaudimas naftos ir dujų bendrovėms bei naftos ir dujų pramonei Rusijoje ateinančiomis savaitėmis bus didžiausias nuo karo pradžios, ir manau, kad tai pakeis žaidimo taisykles“, – po derybų su Ukrainos lyderiu Paryžiuje sakė E. Macronas, pridurdamas, kad „spaudimas Rusijos ekonomikai akivaizdžiai padidės.
Emmanuelis Macronas: Rusijos energetikos sektoriui bus daromas didžiausias spaudimas
2025-12-01 21:17
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pirmadienį pareiškė, kad ateinančiomis savaitėmis Rusijos energetikos sektoriui bus daromas didžiausias spaudimas nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
Emmanuelis Macronas / P. Peleckio / BNS nuotr.
