Ekspertas: Nobelio taikos premija Trumpui „nešviečia“

Šią savaitę D. Trumpas sakė, kad būtų „įžeidimas“ Jungtinėms Valstijoms, jei jis negautų Nobelio taikos premijos, tačiau ekspertai Osle, kur ši premija teikiama, sako, kad jis beveik neturi jokių šansų dėl savo politikos „Amerika pirmiausia“ ir skaldančio stiliaus.
„Tai visiškai neįsivaizduojama“, – AFP sakė istorikas Oeivindas Stenersenas, kuris atliko tyrimą ir yra vienas iš knygos apie šią premiją autorių.
D. Trumpas „daugeliu atžvilgių yra priešingybė idealams, kuriuos simbolizuoja Nobelio premija“, sakė jis.
„Nobelio taikos premija reiškia daugiašalio bendradarbiavimo, pavyzdžiui, Jungtinėse Tautose, gynimą... o D. Trumpas laužo šį principą, jis eina savo keliu, vienašališkai“, – pridūrė jis.
JAV lyderis teigia, kad išsprendė šešis ar septynis karus per tiek pat mėnesių – ekspertų teigimu, šis skaičius yra gerokai perdėtas.
„Nobelio komitetas turėtų įvertinti, ar buvo aiškių sėkmės pavyzdžių tame taikdarystės procese“, – AFP sakė Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) vadovas Karimas Haggagas.
Kandidatus Nobelio taikos premijai gauti gali siūlyti dešimtys tūkstančių žmonių. Šiemet yra žinoma, kad buvo nominuoti 338 asmenys ir organizacijos, tačiau jų vardai 50 metų bus laikomi paslaptyje.
Užmiršti konfliktai
K. Haggagas teigė, kad premija turėtų būti skiriama tyliai dirbantiems ir viešai nematomiems veikėjams.
Nobelio komitetas turėtų nušviesti „vietinių tarpininkų ir vietinių taikos kūrėjų darbą ten, kur jis vyksta“, – sakė jis.
„Tai veikėjai, kurie yra pamiršti daugelyje pamirštų pasaulio konfliktų“, – sakė jis, paminėdamas Sudaną, Sahelio regioną ir Afrikos Kyšulio šalis – Somalį, Etiopiją ir Eritrėją.
Jis pažymėjo, kad viena iš tokių organizacijų yra Sudano skubios pagalbos centrai – savanorių, rizikuojančių savo gyvybėmis, kad pamaitintų ir padėtų žmonėms, kenčiantiems nuo karo ir bado, tinklai.
Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos, tokios kaip Žurnalistų apsaugos komitetas (CPJ) ir „Reporteriai be sienų“ (RSF), taip pat galėtų būti pagerbtos po žurnalistams pražūtingų metų, ypač Gazos Ruože.
„Dar niekada per vienus metus nebuvo nužudyta tiek daug žurnalistų“, – sakė Oslo Taikos tyrimų instituto vadovė Nina Grager.
Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno našlė Julija Navalnaja tuo tarpu yra viena iš lažybininkų favoričių.
Praėjusiais metais Nobelio taikos premija atiteko Japonijos atominę bombą išgyvenusių žmonių organizacijai „Nihon Hidankyo“ už pastangas uždrausti branduolinius ginklus.
