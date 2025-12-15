Kortos įspėja: ne visiems Zodiako ženklams ši savaitė bus vienoda

Lenormand orakulas padeda nustatyti pagrindines savaitės tendencijas – kur atsiranda galimybių, o kur geriausia neskubėti. Gruodžio 15–21 d. laikotarpis skatina stabilumą, atlikto darbo užbaigimą ir apgalvotus žingsnius. Tai ne staigių sprendimų metas, o apdairaus planavimo ir savo pozicijų stiprinimo savaitė.
Savaitės prognozė visiems Zodiako ženklams
Avinas – Raitelis
Naujienų ir aktyvių įvykių savaitė. Galimi pasiūlymai ar greiti sprendimai, reikalaujantys jūsų reakcijos.
Jautis – Namas
Sutelkite dėmesį į stabilumą, šeimą ir asmeninį komfortą. Geras laikotarpis buities ir finansiniams reikalams.
Dvyniai – Laiškas
Svarbi informacija, susitarimai ar dokumentai. Tai, ko išmoksite šią savaitę, bus tęsiama.
Vėžys – Medis
Vidinių išteklių atnaujinimo ir stiprinimo laikotarpis. Turėtumėte tausoti jėgas ir rūpintis savo sveikata.
Liūtas – Saulė
Sėkmė, pripažinimas ir užtikrinti žingsniai. Jūsų pastangos bus pastebėtos, ypač profesinėje srityje.
Mergelė – Raktas
Rasite tinkamą sprendimą ar požiūrį. Ši savaitė padės išspręsti įsisenėjusią problemą.
Svarstyklės – Kryžkelė
Jums reikia apsispręsti. Neverta atidėlioti – delsimas gali apsunkinti situaciją.
Skorpionas – Inkaras
Stabilumas ir ištvermė. Jūs išlaikote situacijos kontrolę, net jei išorėje vyksta daug pokyčių.
Šaulys – Laivas
Ateities planai, pokyčių idėjos ar mintys apie naują kryptį. Geras laikas strateginei vizijai.
Ožiaragis – Bokštas
Susikaupimas ir atsakomybė. Šią savaitę reikės disciplinos ir aiškios struktūros.
Vandenis – Puokštė
Teigiamos emocijos, palaikymas ir malonūs įvykiai. Patirsite moralinį pasitenkinimą savo pasiekimais.
Žuvys – Širdis
Šilti santykiai, emocinė parama ir harmoningas bendravimas. Geras laikotarpis artimiems kontaktams.
Gruodžio 15–21 d. savaitė bus rami, bet reikšminga. Liūtai ir Mergelės galės pasiekti apčiuopiamų rezultatų, Svarstyklės susidurs su svarbiais pasirinkimais, o Vėžiai ir Žuvys turės išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Apskritai šis laikotarpis palankus užduotims atlikti ir pasiruošti kitam etapui.
Naujausi komentarai