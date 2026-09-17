Ekspertas: benzino trūkumas Rusijoje jau viršija 30 procentų

Tokį vertinimą naujienų agentūrai „Ukrinform“ pateikė Razumkovo centro energetikos ir infrastruktūros programų direktorius Volodymyras Omelčenka.
„Remiantis atsargiais vertinimais, naftos perdirbimo apimtys sumažėjo iki 3,8 mln. barelių per parą. Bendra nominali Rusijos naftos perdirbimo pramonės galia siekė 6,6 mln. barelių per parą“, – sakė V. Omelčenka.
Jis pažymėjo, kad pastaraisiais metais Rusija per parą perdirbdavo apie 5,6–5,7 mln. barelių naftos.
„Šiandien benzino trūkumas Rusijoje jau viršija 30 procentų, o kai kuriuose regionuose, ypač pietiniuose, trūksta dyzelinio kuro“, – pabrėžė ekspertas.
Kartu šiek tiek išaugo žaliavinės naftos tiekimo iš Rusijos apimtys, nes dėl Ukrainos dronų smūgių Juodosios ir Azovo jūrų terminalams bei uostams padarytos žalos iškilo sunkumų plečiant eksportą.
„Gegužės ir birželio mėnesiais eksporto apimtys buvo didelės, tačiau liepą pradėjo mažėti“, – teigė V. Omelčenka.
Jis pabrėžė, kad Rusija iš naftos produktų eksportuotojos virto jų importuotoja.
Kaip pranešta, trys iš šešių didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, gaminančių dyzelinį kurą, rugsėjį buvo priverstos gerokai sumažinti gamybos apimtis arba visiškai nutraukti veiklą dėl dronų smūgių padarytos žalos.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad šalies piliečiai turėtų būti pasirengę tam, jog, Ukrainai tęsiant išpuolius prieš naftos perdirbimo gamyklas, tęsis ir benzino trūkumas.
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