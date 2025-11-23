EK vadovė: plane Ukrainai privalo visiškai atsispindėti ES „centrinis vaidmuo“

„Bet koks patikimas ir tvarus taikos planas turi „sustabdyti žudynes ir užbaigti karą, o ne sėti naujo konflikto sėklas“, – sakoma jos pareiškime.
„Ukraina privalo turėti laisvę ir suverenią teisę pasirinkti savo likimą. Jie (ukrainiečiai) pasirinko europietišką likimą“, – pridūrė ji.
Pasak jos, planas turėtų apimti šalies atstatymą, integraciją į ES bendrąją rinką ir galiausiai visateisę narystę bloke.
Europa stengiasi nelikti nuošalyje derybose dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) siūlomo plano užbaigti karą Ukrainoje.
Sekmadienį Ženevoje blokas dalyvaus derybose su Ukrainos ir JAV pareigūnais, o ES atstovaus U. von der Leyen pavaduotojas Bjoernas Seibertas (Bjornas Zeibertas).
Vertina skeptiškai
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) sekmadienį pareiškė skeptiškai vertinantis galimybę iki ketvirtadienio, JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) nurodyto termino, susitarti dėl 28 punktų plano Ukrainai.
„Dar nesu įsitikinęs, kad prezidento Trumpo norimi sprendimai bus pasiekti per artimiausias kelias dienas“, – Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikime Johanesburge sakė F. Merzas, pridurdamas,kad „skeptiškai vertina, ar toks rezultatas įmanomas, atsižvelgiant į dabartinius skirtumus“.
