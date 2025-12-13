EK vadovė: kalinių paleidimas Baltarusijoje turėtų „sustiprinti ryžtą“ išlaisvinti kitus

„Tai turi sustiprinti mūsų ryžtą. Ryžtą toliau kovoti už visus likusius kalinius Baltarusijoje, nes jie turėjo drąsos pasakyti tiesą valdžiai“, – parašė ji socialiniame tinkle „X“.
„Kova už žmogaus teises ir teisingumą Baltarusijoje turi tęstis. Kol bus įgyvendinti Baltarusijos žmonių demokratiniai siekiai“, – pridūrė ji.
Baltarusijos valdžia šeštadienį pagal tarpininkaujant JAV pasiektą precedento neturintį susitarimą paleido 123 kalinius. Prieš tai JAV paskelbė apie sankcijų Baltarusijos kalio sektoriui panaikinimą.
