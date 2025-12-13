 EK vadovė: kalinių paleidimas Baltarusijoje turėtų „sustiprinti ryžtą“ išlaisvinti kitus

2025-12-13 20:44
BNS inf.

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) šeštadienį pasveikino Baltarusijos protestų lyderės Maryjos Kalesnikavos, Nobelio taikos premijos laureato Alesio Bialiackio ir dar 121 politinio kalinio paleidimą iš Baltarusijos kalinimo įstaigų.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / Scanpix nuotr.

„Tai turi sustiprinti mūsų ryžtą. Ryžtą toliau kovoti už visus likusius kalinius Baltarusijoje, nes jie turėjo drąsos pasakyti tiesą valdžiai“, – parašė ji socialiniame tinkle „X“.

„Kova už žmogaus teises ir teisingumą Baltarusijoje turi tęstis. Kol bus įgyvendinti Baltarusijos žmonių demokratiniai siekiai“, – pridūrė ji.

Baltarusijos valdžia šeštadienį pagal tarpininkaujant JAV pasiektą precedento neturintį susitarimą paleido 123 kalinius. Prieš tai JAV paskelbė apie sankcijų Baltarusijos kalio sektoriui panaikinimą.

