Sviatlana Cichanouskaja: kalinių paleidimas nėra tikra laisvė

„Būkime sąžiningi, tai, kas įvyko vakar, nebuvo tikra laisvė. Tai buvo priverstinis deportavimas“, – žurnalistams Vilniuje penktadienį kalbėjo kelerius metus Lietuvoje gyvenanti S. Cichanouskaja.
Savo kalboje ji dėkojo Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), Baltųjų rūmų atstovui Johnui Cole'ui (Džonui Koului), Europos Sąjungai, žmogaus teisių organizacijoms, Lietuvai.
„Ypač dėkoju Lietuvai, kuri greitai sureagavo, priėmė išlaisvintus kalinius, išdavė dokumentus ir padėjo jiems pasienyje“, – teigė S. Cichanouskaja.
Kaip skelbė BNS, iš Baltarusijos kalėjimų ketvirtadienį paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.
Būkime sąžiningi, tai, kas įvyko vakar, nebuvo tikra laisvė.
Tiesa, ne visi išlaisvintieji paliko Baltarusiją, vienas baltarusių opozicijos lyderių Mykola Statkevičius pasienyje atsisakė išvykti.
Kiek anksčiau ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.
Anot jo, derybose dėl kalinių paleidimo tiesiogiai dalyvavo JAV prezidentas D. Trumpas.
G. Nausėda pabrėžė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.
Tačiau JAV ketvirtadienį panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“. Apie tai ketvirtadienį per susitikimą su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka pranešė J. Cole'as.
