EK nurodė Elono Musko „Grok“ saugoti su šiuo DI įrankiu susijusius duomenis

Europos Komisija (EK) ketvirtadienį pareiškė, kad nurodė technologijų magnato Elono Musko (Ilono Masko) dirbtinio intelekto (DI) įrankiui „Grok“ saugoti su juo susijusius duomenis.
Apie tai pranešta po to, kai „Grok“ sulaukė tarptautinio pasipiktinimo dėl seksualizuotų vaizdų su moterimis ir nepilnamečiais.
Šis naujausias nurodymas reiškia, kad EK gali prašyti E. Musko socialinio tinklo „X“ suteikti prieigą prie dokumentų, tirdama platformos ir „Grok“ veiklą.
Skundai internete dėl seksualizuoto turinio pasirodė po to, kai „Grok“ buvo įdiegta vaizdų redagavimo funkcija, leidžianti, pavyzdžiui, naudotojų prašymu apvilkti vaizduojamus asmenis maudymosi kostiumėliais arba visiškai pašalinti jų drabužius.
Europos Sąjunga (ES) „Grok“ generuojamą turinį pavadino neteisėtu ir nepriimtinu bei pareiškė, kad nuo šiol atidžiau stebės šį E. Musko DI įrankį.
ES atstovas skaitmeninių reikalų klausimais Thomas Regnier (Tomas Renjė) nurodė, kad Bendrija įpareigojo „X“ saugoti visus vidaus dokumentus ir duomenis, susijusius su „Grok“, ir pridūrė, jog tai yra privaloma iki 2026 metų pabaigos.
Jis pridūrė, kad tai yra praėjusiais metais „X“ išsiųsto nurodymo saugoti duomenis, susijusius su „algoritmais ir rekomendacijų sistemomis dėl neteisėto turinio platinimo“, pratęsimas.
E. Musko „X“ nuo 2023-iųjų gruodžio yra tyrimo objektas pagal ES didžiulės apimties skaitmeninio turinio taisykles.
Praėjusių metų pabaigoje Briuselis „X“ skyrė 120 mln. eurų baudą už Skaitmeninių paslaugų akte (SPA) numatytų skaidrumo įsipareigojimų pažeidimą. Ši bauda sulaukė neigiamos reakcijos iš JAV administracijos.
Pažeidimai apima klaidinantį vadinamosios mėlynosios varnelės, skirtos neva patvirtintoms paskyroms, dizainą bei prieigos prie viešų duomenų nesuteikimą tyrėjams.
Tačiau „X“ atžvilgiu taip pat tęsiamas tyrimas dėl kovos su neteisėto turinio platinimu ir informacijos manipuliavimu.
ES tvirtina, kad planuoja įgyvendinti visas savo taisykles nepaisant Vašingtono pasipiktinimo.
„SPA Europoje yra labai aiškus. Visos platformos turi susitvarkyti savo kieme, nes tai, ką jos čia generuoja, yra nepriimtina, o ES teisės laikymasis nėra pasirinkimas. Tai yra prievolė“, – teigė T. Regnier.
Daugiau nei 30 Europos Parlamento (EP) liberalių frakcijos „Renew“ įstatymų leidėjų trečiadienį išplatintame laiške spaudė EK vadovę Ursulą von der Leyen (Urzulą fon der Lajen), ragindami imtis agresyvesnių veiksmų prieš „Grok“, įskaitant tyrimą pagal SPA.
„Nesuklyskite, tai ne tik įžymybių problema, tai ne tik moterų problema. Visos jūsų ar jūsų vaikų nuotraukos, kada nors paskelbtos (socialiniuose tinkluose) „Facebook“ ar „Instagram“, yra vos per vieną paspaudimą nuo pavertimo pornografija „Grok“ sistemoje“, – teigė europarlamentarė Veronika Cifrova.
Naujausi komentarai