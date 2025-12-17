 EK siūlo neribotą leidimą naudoti kai kuriuos pesticidus

2025-12-17 10:52
BNS inf.

Europos Komisija (EK) pasiūlė suteikti neribotą leidimą naudoti kai kuriuos pesticidus, išskyrus pačius pavojingiausius, siekdama sumažinti biurokratiją ir žemės ūkio produkcijos gamintojų sąnaudas.

Pixabay nuotr.

EK pareiškė, kad nori panaikinti būtinybę periodiškai atnaujinti kai kurių pesticidų naudojimo leidimus, siekdama supaprastinti maisto ir pašarų saugos taisykles.

„Mūsų pasiūlymai pašalina reikalavimų ir ataskaitų teikimo dubliavimąsi, sprendžia teisinio neapibrėžtumo klausimus ir panaikina procedūras, kurios turi menkos pridėtinės vertės“, – sakė bloko ekonomikos ir produktyvumo komisaras Valdis Dombrovskis.

Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai Briuselis šiemet apkarpė virtinę aplinkos apsaugos įstatymų, motyvuodamas tuo, kad jie gali stabdyti augimą, siekdamas verslui palankios aplinkos, kad būtų atgaivinta Bendrijos ekonomika.

Komisija teigia, kad šiais pokyčiais siekiama padaryti Europos „patvirtinimo sistemą lankstesnę ir greitesnę“, o tai galėtų padėti verslui ir valdžios institucijoms sutaupyti 1 mlrd. eurų atitikties išlaidų.

