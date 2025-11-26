 ECB vadovė: DI diegimo atidėjimas Europoje gali kelti pavojų žemyno ateičiai

2025-11-26 09:46
BNS inf.

Europos Centrinio Banko (ECB) vadovė Christine Lagarde perspėjo, kad dirbtinio intelekto (DI) diegimo atidėjimas gali kelti pavojų Senojo žemyno ateičiai ir paragino nedelsiant šalinti kliūtis.

„Turime pašalinti visas kliūtis, kurios trukdo mums priimti šią transformaciją, – pirmadienį pareiškė ji. – Priešingu atveju rizikuojame praleisti dirbtinio intelekto diegimo bangą ir pakenkti Europos ateičiai.“

DI šalininkai tvirtina, kad šioje srityje Senasis žemynas atsilieka nuo JAV ir Kinijos, o daugelio jų teigimu tai lemia per griežtas reguliavimas Europoje, inovacijų stoka ir investicijų trūkumas.

„Europa jau praleido progą tapti dirbtinio intelekto srities pioniere“, – pripažino Ch. Lagarde.

Tačiau ECB vadovė pareiškė, kad jei Europa ryžtingai diegs technologiją visose pagrindinėse pramonės šakose, „žemynas gali vėlyvą pradžią paversti konkurenciniu pranašumu“.

Ji taip pat išvardijo kliūtis, kurios, pasak ECB vadovės, trukdo Europai sparčiai diegti DI. Ji teigia, kad suskaidytas reglamentavimas ir didelės energijos kainos trukdo eksploatuoti didžiulius duomenų centrus, kurie maitina DI.

Ch. Lagarde teigimu, delsimas gali lemti Europos pralaimėjimą DI lenktynėse.

„Galų gale susidurtume su dar didesniu daugelio mūsų sektorių ir pramonės šakų konkurencingumo praradimu“, – nurodė ji. 

