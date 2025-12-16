 Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris atsisakė planų pastatyti viešbutį Belgrade

2025-12-16 18:52
BNS inf.

Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius antradienį pareiškė, kad protestus išprovokavęs planuojamas viešbučio projektas Belgrade nebus tęsiamas, nes iš jo pasitraukė su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu) siejama investicinė įmonė.

Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris atsisakė planų pastatyti viešbutį Belgrade / Scanpix nuotr.

„Dabar mums liks sugriautas pastatas, ir tik laiko klausimas, kada nuo jo pradės kristi plytos ir kitos dalys, nes niekas jo daugiau nelies“, – sakė A. Vučičius žurnalistams apie apleistą planą buvusiai Jugoslavijos kariuomenės būstinei.

Pirmadienį J. Kushnerio įmonė „Affinity Partners“ laikraščiui „The Wall Street Journal“ pranešė, kad pasitraukia iš šio projekto.

„Reikšmingi projektai turėtų vienyti, o ne skaldyti, todėl iš pagarbos Serbijos žmonėms ir Belgrado miestui šiuo metu atsiimame savo paraišką ir pasitraukiame“, – laikraščiui sakė įmonės atstovas spaudai.

Šis pranešimas buvo paskelbtas po to, kai Serbijos kultūros ministrui Nikolui Selakovičiui ir dar trims asmenims buvo pareikšti kaltinimai dėl įtariamo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir oficialaus dokumento, leidusio panaikinti vietovės kultūros paveldo statusą, klastojimo.

Planai pertvarkyti susprogdintą buvusios Jugoslavijos kariuomenės būstinę Belgrade į daugiaaukštį viešbutį pirmą kartą įstrigo gegužę, kai paaiškėjo įtarimai, kad sprendimas panaikinti saugomo pastato statusą buvo grindžiamas suklastotu dokumentu.

Po to sostinėje prasidėjo protestai, o demonstrantai ragino išsaugoti aukštus griuvėsius dėl jų unikalios modernistinės architektūros ir kaip memorialą 1999 metų NATO bombardavimui, per kurį pastatas buvo apgadintas.

A. Vučičius kaltino projekto kritikus, kad jie sunaikino mažiausiai 750 mln. eurų investicijas.

„Kaip valstybė ir kaip tauta esame pagrindiniai pralaimėtojai“, – sakė A. Vučičius.

