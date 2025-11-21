 Donaldas Trumpas: Ukraina turi iki lapkričio 27 dienos sutikti su jo pasiūlytu taikos planu

2025-11-21 20:12
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį pareiškė, kad Ukraina turi iki lapkričio 27 dienos sutikti su jo administracijos pasiūlytu planu, kuriuo siekiama užbaigti karą su Rusija.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Turėjau daug terminų, bet jei viskas klostosi gerai, jie paprastai pratęsiami. Tačiau ketvirtadienis, mūsų manymu, yra tinkamas laikas“, – per interviu radijui „Fox Radio“ sakė jis, paklaustas, ar davė Ukrainai laiko iki kito ketvirtadienio sutikti su 28 punktų JAV planu, kaip nutraukti karą. 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Ukraina
JAV taikos planas
Donaldas Trumpas

