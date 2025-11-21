„Turėjau daug terminų, bet jei viskas klostosi gerai, jie paprastai pratęsiami. Tačiau ketvirtadienis, mūsų manymu, yra tinkamas laikas“, – per interviu radijui „Fox Radio“ sakė jis, paklaustas, ar davė Ukrainai laiko iki kito ketvirtadienio sutikti su 28 punktų JAV planu, kaip nutraukti karą.
Donaldas Trumpas: Ukraina turi iki lapkričio 27 dienos sutikti su jo pasiūlytu taikos planu
2025-11-21 20:12
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį pareiškė, kad Ukraina turi iki lapkričio 27 dienos sutikti su jo administracijos pasiūlytu planu, kuriuo siekiama užbaigti karą su Rusija.
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.