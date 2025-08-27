Donaldas Trumpas rengia susitikimą dėl pokario planų Gazos Ruožui

„Rytoj Baltuosiuose rūmuose vyks didelis susitikimas, kuriam pirmininkaus prezidentas, ir tai yra labai išsamus planas, kurį rengiame kitai dienai“, – antradienį sakė S. Witkoffas interviu „Fox News“, bet daugiau detalių nepateikė.
Jo buvo paklausta, ar yra „planas kitai dienai po (karo) Gazos Ruože“, turint omenyje Izraelio karo palestiniečių teritorijoje, prasidėjusio 2023 metų spalį, pabaigą.
D. Trumpas anksčiau šiais metais pribloškė pasaulį, kai pasiūlė Jungtinėms Valstijoms perimti Gazos Ruožo kontrolę, iškeldinti du milijonus jo gyventojų ir pastatyti prabangaus nekilnojamojo turto pajūryje.
D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pašalins griuvėsius ir nesprogusias bombas, o Gazos Ruožą pavers „Artimųjų Rytų Rivjera“.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) gyrė šį pasiūlymą, bet jį griežtai kritikavo daugelis Europos ir arabų valstybių.
S. Witkoffas nepaaiškino ketinamo aptarti plano, tačiau sakė manantis, kad žmonės „pamatys, koks jis tvirtas ir koks jis geranoriškas“.
Karą Gazos Ruože įžiebė „Hamas“ 2023 metų spalį įvykdytas išpuolis prieš Izraelį, per kurį, remiantis oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais, per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo mažiausiai 62 819 palestiniečių, dauguma jų – civiliai.
