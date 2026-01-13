 Donaldas Trumpas paskelbė įvedantis muitus su Iranu prekiaujančioms šalims

2026-01-13 07:03
Jūras Barauskas (AFP)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paskelbė, kad bet kuriai šaliai, prekiaujančiai su Iranu, bus taikomas 25 proc. muitas, taip padidindamas spaudimą protestus smurtinėmis priemonėmis malšinančiam Teheranui.

„Nuo šiol bet kuri šalis, kuri prekiauja su Irano islamo respublika, prekiaudama su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis mokės 25 proc. muitą. Šis įsakymas yra galutinis ir neginčytinas“, – savo platformoje „Truth Social“ pareiškė D. Trumpas.

Remiantis ekonomikos duomenų bazės „Trading Economics“ informacija, pagrindiniai Irano prekybos partneriai yra Kinija, Turkija, Jungtiniai Arabų Emyratai ir Irakas.

Tuo pat metu, kai paskelbė apie muitus, D. Trumpas dar svarsto ir galimybę prieš Iraną dėl protestų imtis karinių veiksmų. Žmogaus teisių organizacijos praneša, kad žuvusių demonstracijų dalyvių skaičius vis didėja.

„Viena iš daugybės galimų alternatyvų būtų oro smūgiai“, – pirmadienį sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

Tačiau ji pasakė, kad Iranas taip pat diplomatiniais kanalais bendrauja su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu, pridurdama, kad už uždarų durų Irano „tonas yra visiškai kitoks“ nei viešuose pareiškimuose.

