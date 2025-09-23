Donaldas Trumpas klimato kaitą pavadino visų laikų didžiausia apgavyste

„Mano nuomone, klimato kaita yra didžiausia kada nors pasaulyje įvykdyta apgavystė“, – sakė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį kreipdamasis į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją klimato kaitą pavadino „visų laikų didžiausia apgavyste" ir teigė, kad anglies pėdsako konceptas yra melas.
„Mano nuomone, klimato kaita yra didžiausia kada nors pasaulyje įvykdyta apgavystė“, – sakė jis.
„Anglies pėdsakas yra apgaulė, kurią išgalvojo žmonės, turintys piktų kėslų, einantys visiško sunaikinimo keliu“, – pridūrė jis.
