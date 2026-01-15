Donaldas Trumpas skelbia, kad žudynės Irane sustojo, Teheranas tikina neplanuojantis egzekucijų

D. Trumpas pastarosiomis dienomis ne kartą kalbėjo apie pagalbą iraniečiams dėl susidorojimo su protestais. Teisių gynimo grupių teigimu, per juos žuvo mažiausiai 3 428 žmonės.
Tačiau netikėtame pranešime Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas pareiškė, kad dabar gavo patikinimą iš „labai svarbių šaltinių kitoje pusėje“, jog Teheranas sustojo ir kad egzekucijos nebus vykdomos.
„Jie sakė, kad žudynės sustojo ir egzekucijos nebus vykdomos – šiandien turėjo būti įvykdyta daug egzekucijų, ir kad egzekucijos nebus vykdomos – ir mes tai išsiaiškinsime“, – teigė D. Trumpas.
Jis nepateikė jokių detalių ir pažymėjo, kad Jungtinės Valstijos dar turi patikrinti šiuos teiginius.
Naujienų agentūros AFP žurnalisto Ovaliajame kabinete paklaustas, ar JAV kariniai veiksmai atšaukiami, D. Trumpas atsakė: „Mes stebėsime ir žiūrėsime, koks yra procesas.“
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) vėliau interviu JAV tinklui „Fox News“ pareiškė, kad „šiandien ar rytoj nebus jokių korimų“, ir apkaltino Izraelį smurto organizavimu, tačiau nepateikė jokių įrodymų.
A. Araghchi tvirtina, kad taikūs protestai dėl ekonominių sunkumų, prasidėję gruodžio 28 dieną, sausio 7–10 dienomis peraugo į platų smurtą. Pasak jo, taip nutiko, nes į protestus infiltravosi išoriniai „elementai, turėję planą įvykdyti daug žudynių, kad išprovokuotų prezidentą Trumpą įsitraukti į šį konfliktą ir pradėti naują karą prieš Iraną“.
Irano teisingumo ministras Aminas Hosseinas Rahimi (Aminas Hoseinas Rahimis) pakartojo šį kaltinimą, valstybinėms naujienų agentūroms pareikšdamas, kad po sausio 7-osios „tai nebebuvo protestai“, o visi, kurie tuo metu buvo sulaikyti gatvėse, „buvo neabejotini nusikaltėliai“.
Viena teisių gynimo grupė atskirai pranešė, kad remiantis giminaičių duomenimis, per protestų bangą sulaikyto 26 metų iraniečio Erfano Soltani (Erfano Soltanio) egzekucija trečiadienį, kaip planuota, neįvyks.
Vėlų trečiadienį Jungtinių Tautų (JT) vadovybė paskelbė, kad ketvirtadienį šaukiamas Saugumo Tarybos posėdis, kuriame bus pateikta „informacija apie padėtį Irane“, kaip to prašė Jungtinės Valstijos.
