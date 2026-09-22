Dėl ryšio gedimo JAV atšaukta šimtai skrydžių

JAV transporto sekretorius Seanas Duffy (Šonas Dafis) socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad apie 19 val. Grinvičo (22 val. Lietuvos) laiku skrydžiai Niujorko LaGuardios (LaGvardijos) ir Filadelfijos oro uostuose buvo atnaujinti, o skrydžiai į Niuarko ir Niujorko Johno F. Kennedy (Džono F. Kenedžio) oro uostus – sustabdyti.
„Amtrak“ statybininkų brigada Naujajame Džersyje netyčia pažeidė šviesolaidžio liniją, todėl sutriko ryšys ir FAA (Federalinė aviacijos administracija) buvo priversta sustabdyti skrydžius šiaurės rytuose“, – sakė S. Duffy.
„Amtrak“ yra JAV keleivinių traukinių bendrovė.
Svetainės „FlightAware“ duomenimis, apie 19 val. Grinvičo laiku Niuarko oro uoste – svarbiame Niujorko rajono transporto mazge – buvo atšaukti 168 ir atidėti 97 skrydžiai, o Filadelfijoje atšaukti 63 ir atidėti 189 skrydžiai.
Pasak FAA vadovo Bryano Bedfordo (Brajeno Bedfordo), oro uostų darbo sutrikimus lėmė dvi problemos.
Nustačius pirminės telekomunikacijų linijos gedimą, aptikta, kad nutrūko atsarginis šviesolaidis, sakė B. Bedfordas.
Jis tikisi, kad pirminė sistema bus atkurta ankstyvą popietę, tačiau apskaičiavo, jog atsarginei linijai sutaisyti prireiks 13 valandų.
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