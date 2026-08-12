Daugiau nei 30 šalių pasmerkė Irano vykdomas mirties bausmes

Šios šalys, prie kurių prisijungė ir Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė, „griežčiausiais žodžiais smerkia Irano toliau vykdomas protestuotojų egzekucijas ir mirties bausmės naudojimą“.
„Mirties bausmės naudojimas siekiant nutildyti kitaminčius, įbauginti bendruomenes ir nubausti asmenis, kurie naudojasi savo žmogaus teisėmis, niekada negali būti pateisinamas“, – pabrėžiama pareiškime.
„Irano žmonės turi turėti galimybę be baimės naudotis savo teisėmis į saviraiškos laisvę ir taikius susirinkimus“, – rašoma pareiškime.
Prie pareiškimo iš pradžių prisijungė 26 šalys ir ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas), o vėliau „prie šios deklaracijos prisijungė ir kitos valstybės“, taigi pasirašiusiųjų skaičius išaugo iki 32, naujienų agentūrai AFP pranešė Prancūzijos užsienio reikalų ministerija.
Australija, Naujoji Zelandija, Airija, Italija, Vokietija ir kitos Europos šalys taip pat prisijungė prie pareiškimo, kuriame Iranas raginamas „nedelsiant nutraukti mirties bausmės taikymą ir paleisti visus savavališkai sulaikytus asmenis“.
Šis pareiškimas paskelbtas tuo metu, kai Jungtinės Tautos (JT) ir įvairios žmogaus teisių organizacijos reiškia vis didesnį susirūpinimą dėl pastaraisiais mėnesiais Irane išaugusio egzekucijų skaičiaus po to, kai šių metų pradžioje Islamo Respubliką sukrėtė visoje šalyje vykę antivyriausybiniai protestai, o vasario mėnesį prasidėjo karas Artimuosiuose Rytuose.
JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas) anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad Teheranas naudoja mirties bausmę siekdamas „įbauginti“.
Jungtinių Tautų duomenimis, nuo kovo 19 dienos dėl kaltinimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, mirties bausmė buvo įvykdyta mažiausiai 56 žmonėms, įskaitant 27 asmenis, kurių bylos buvo susijusios su protestais.
Pasak V. Turko, mirties bausmė dėl panašių kaltinimų gresia dar daugiau nei 100 žmonių.
JT ir žmogaus teisių organizacijos sako, kad Irano valdžia neužtikrina teisingo bylos nagrinėjimo, o prisipažinimai neretai gaunami prievarta.
Praėjusių metų gruodžio pabaigoje protestų judėjimas, kurį iš pradžių pakurstė didelės pragyvenimo išlaidos, peraugo į plačiai paplitusias antivyriausybines demonstracijas.
Irano valdžia pranešė apie daugiau nei 3 tūkst. žuvusiųjų, tačiau smurtą susiejo su Jungtinių Valstijų ir Izraelio esą organizuotais „teroristiniais aktais“.
Užsienyje įsikūrusios žmogaus teisių organizacijos užfiksavo kur kas didesnį žuvusiųjų skaičių ir teigė, kad saugumo pajėgos šaudė į demonstrantus.
„Praėjus septyniems mėnesiams po masinių žiaurumų, įvykdytų prieš Irano žmones, kurie sukilo reikalaudami teisingumo ir orumo, režimas toliau lieja kraują, vykdydamas vis daugiau mirties bausmių“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot (Žanas-Noelis Baro).
Praėjus kelioms savaitėms po žiauraus protestų numalšinimo Jungtinės Valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją surengė bendrą ataką prieš Iraną, kuri įžiebė karą Artimuosiuose Rytuose.
Nuo tada šalyje smarkiai padaugėjo ir su konfliktu, ir su protestais susijusių areštų bei egzekucijų.
Žmogaus teisių gynimo organizacijų, įskaitant „Amnesty International“, duomenimis, Iranas yra antra valstybė pasaulyje pagal įvykdomų mirties bausmių skaičių po Kinijos.
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