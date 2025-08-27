 Danijos premjerė atsiprašė Grenlandijos gyventojų

Danijos premjerė atsiprašė Grenlandijos gyventojų

2025-08-27 14:16
BNS inf.

Danų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) trečiadienį atsiprašė daugiau nei 4,5 tūkst. Grenlandijos gyventojų, tapusių Danijos iki 1992 metų vykdytos priverstinės kontracepcijos kampanijos, kuria buvo siekiama sumažinti inuitų gimstamumą, aukomis. 

Mette Frederiksen
Mette Frederiksen / Scanpix nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų