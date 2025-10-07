Danija ketina uždrausti socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų asmenims

Parlamento rudens sesijos atidarymo kalboje šią iniciatyvą pristačiusi ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) nenurodė, kokiais socialiniais tinklais būtų uždrausta naudotis ar kaip toks draudimas būtų praktiškai įgyvendintas.
Pagal įstatymo projektą, kurio priėmimo ar įgyvendinimo terminas dar nėra nustatytas, vaikai paskyrą socialiniuose tinkluose galėtų sukurti tik sulaukę 15-os, bet tėvams būtų suteikta teisė leisti savo vaikams naršyti socialiniuose tinkluose nuo 13 metų amžiaus.
„Mobilieji telefonai ir socialiniai tinklai atima iš mūsų vaikų vaikystę“, – sakė M. Frederiksen.
Anot jos, 60 proc. 11–19 metų danų berniukų mieliau lieka namuose nei leidžia laiką su draugais.
Tarp įvairių pasaulio šalių, siekiančių užkirsti kelią interneto daromai žalai jaunimui, pirmauja Australija.
2024 metų pabaigoje jos parlamentas patvirtino draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais, tačiau vis dar nėra beveik jokių detalių apie tai, kaip ši priemonė bus įgyvendinama.
Į Australijos draudimo taikymo sritį pateka tokios platformos kaip „Facebook“, „Snapchat“, „TikTok“ ir „YouTube“.
Tuo metu Graikija birželį pasiūlė visose 27 Europos Sąjungos šalyse nustatyti „skaitmeninės pilnametystės amžių“, o tai reikštų, kad vaikai negalėtų naudotis socialiniais tinklais be tėvų sutikimo.
