Danija paskelbė apie naują gynybos paketą Ukrainai

Apie tai pranešime spaudai, su kuriuo susipažino naujienų agentūra „Ukrinform“, informavo Danijos gynybos ministerija.
Remiantis pranešimu, 100 mln. Danijos kronų suma bus skirta vadinamojo „Danijos modelio“ finansavimui 2025 m., 372 mln. kronų bus skirti PURL iniciatyvai, o už dar 80 mln. kronų Ukrainos gynėjai bus aprūpinti degalais.
„Vis dar labai reikia remti Ukrainos kovą už nepriklausomybę. Taip pat reikia, kad prisidėtų kitos šalys“, – tvirtino gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas.
Skaičiuojama, kad bendra Danijos parama Ukrainai, suteikta nuo 2022 m., jau pasiekė 71 mlrd. Danijos kronų (maždaug 9,5 mlrd. eurų).